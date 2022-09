Lilly and co : Va présenter des données d'études

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que les données des études sur Verzenio® (abemaciclib) et Retevmo (selpercatinib) seront présentées au congrès 2022 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 9 au 13 septembre 2022.



Lilly présentera les résultats intermédiaires de survie globale de l'étude MONARCH 3 en double aveugle et randomisée de Verzenio, ainsi que les résultats finaux de survie globale de l'étude monarcHER de phase 2 dans le cancer du sein avancé.



Des données sur le suivi à plus long terme des patients atteints de cancer médullaire de la thyroïde et des données sur la poursuite du traitement par Retevmo seront également présentées.



