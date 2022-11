Lilly and co : Va déployer une plateforme de gestion du diabète

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier soir le déploiement, 'plus tard dans l'année' aux Etats-Unis, de 'Tempo', soit une plateforme connectée offrant des services de gestion personnalisée du diabète.



Le laboratoire précise que cette technologie vise à aider les adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2 ainsi que les cliniciens à prendre des décisions éclairées et fondées sur des données pour gérer le traitement avec les insulines Lilly.



Le dispositif se compose se trois composants clés, à savoir le Tempo Smart Button, l'application TempoSmart ainsi que Tempo Pen. Couplés au Bluetooth, ces éléments permettent de détecter, stocker et transférer les données relatives à la dose d'insuline vers l'application compatible et fournir des conseils personnalisés aux adultes atteints de diabète.



En dehors des États-Unis, Eli Lilly précise avoir reçu la certification de marquage CE (Conformité Européenne ou European Conformity) pour ce dispositif et prévoit de lancer des projets pilotes à petite échelle dans certains pays à travers la mise en place de partenariats.



