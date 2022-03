Lilly and co : Une étude montre le potentiel du Jardiance

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce qu'un essai de phase III a montré que les adultes hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë étaient 36% plus susceptibles de bénéficier d'un bénéfice clinique sur 90jours lorsqu'ils était traités avec Jardiance (empagliflozine), par rapport au placebo.



Les résultats de l'étude ont été publiés dans Nature Medicine et présentés lors des Late-Breaking Scientific Sessions 2021 de l'American Heart Association.



'Ce bénéfice clinique significatif de l'empagliflozine par rapport au placebo fera progresser notre compréhension du traitement de l'insuffisance cardiaque au cours de la phase de sortie précoce', explique Adriaan Voors, professeur de cardiologie à l'University Medical Center, Groningen, Pays-Bas.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel