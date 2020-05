Lilly and co : Un traitement contre le cancer validé par la FDA

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé un traitement pour les patients atteints de cancers avancés du poumon et de la thyroïde dus au gène RET.



Il s'agit du Retevmo développé par Eli Lilly.



Il apparaît, en particulier, que la majorité des patients atteints de cancer du poumon métastatique ont connu des réponses cliniquement significatives lorsqu'ils ont été traités avec le médicament dans un essai clinique, y compris des réponses dans des métastases cérébrales difficiles à traiter.







