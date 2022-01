Lilly and co : Stoppe son programme sur Olumiant dans le lupus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce avoir décidé d'interrompre son programme de phase 3 portant sur l'Olumiant (baricitinib) chez les adultes atteintslupus érythémateux disséminé, sur la base des premiers résultats d'efficacité de deux essais pivots de phase 3 (SLE-BRAVE-I et II)



Si l'étude I a atteint le critère d'évaluation principal, démontrant une réduction statistiquement significative de l'activité de la maladie à la semaine52 par rapport au placebo, l'étude II n'a pas atteint le critère d'évaluation principal. Par ailleurs, les principaux critères d'évaluation secondaires n'ont été atteints dans aucune des deux études.



Eli Lilly compte analyser la totalité des données sur le lupus pour éclairer sa compréhension de la maladie.



Par ailleurs, le laboratoire indique être en discussion avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre d'une demanded'indication supplémentaire d'Olumiant comme traitement des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère.



