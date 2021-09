Lilly and co : Statut de 'breakthrough therapy' pour Jardiance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et son partenaire Boehringer Ingelheim ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé le statut de ' Breakthrough Therapy ' (soit ' thérapie révolutionnaire ') au Jardiance (empagliflozine) en tant que traitement expérimental destiné aux adultes atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (HFpEF).



Cette décision s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III montrant une baisse de 21% du risque de décès d'origine cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients, par rapport au placebo.



'Cette désignation 'Breakthrough Therapy' souligne le potentiel de Jardiance à répondre au besoin critique de traitement pour les personnes atteintes de cette maladie très répandue et difficile à traiter', a déclaré Mohamed Eid, vice-président chez Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals.



Pour rappel, le statut ' Breakthrough Therapy ' permet d'accélérer le développement et l'examen de thérapies destinées à traiter une maladie grave lorsque des preuves cliniques préliminaires témoignent de son fort potentiel par rapport aux thérapies standards.



