Lilly and co : Signe un accord avec Precision BioSciences

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé un accord de licence exclusif avec Precision BioSciences, ce qui lui permettra de progresser dans la recherche et le développement de thérapies pour les troubles génétiques, et notamment la dystrophie musculaire de Duchenne, à travers une plate-forme d'édition du génome.



Selon les termes du partenariat, Precision recevra 100 millions de dollars d'avance ainsi qu'un investissement en capital de 35 millions de dollars. La société sera également éligible à des jalons potentiels d'un maximum de 420 millions de dollars par produit, ainsi qu'à des redevances échelonnées.



L'édition du génome permet une édition précise de l'ADN d'un organisme vivant, ouvrant la possibilité de corriger les problèmes génétiques à leur source.



Hier, Lilly a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait délivré une autorisation d'utilisation d'urgence du baricitinib, à utiliser en association avec le remdesivir, chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19 ayant besoin d'oxygène.



