Lilly and co : Résultats prometteurs dans le soin de l'obésité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company a annoncé les résultats de deux études de phase 3 portant sur le tirzepatide chez des adultes obèses ou en surpoids avec des comorbidités liées au poid - à l'exclusion du diabète de type 2.



Le laboratoire indique que les deux études (SURMOUNT-3 et SURMOUNT-4) avaient atteint tous les objectifs primaires et secondaires clés pour le tirzepatide par rapport au placebo, avec une perte de poids moyenne allant jusqu'à 26,6 % chez les patients.



Les effets indésirables les plus fréquemment signalés dans les deux essais étaient d'origine gastro-intestinale et généralement d'intensité légère à modérée.



' Les résultats de SURMOUNT-3 remettent en question l'idée que les patients vivant avec l'obésité ou le surpoids peuvent atteindre leurs objectifs de perte de poids avec un régime et de l'exercice seuls. De plus, les résultats de SURMOUNT-4 renforcent le fait que l'obésité doit être considérée comme d'autres maladies chroniques où une thérapie chronique peut être nécessaire pour maintenir les avantages du traitement ', a commenté Jeff Emmick, vice-président senior en charge du développement de produits chez Eli Lilly.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.