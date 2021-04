Lilly and co : Résultats prometteurs avec le baricitinib

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company et Incyte ont annoncé aujourd'hui les résultats d'un nouvel essai de phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité du baricitinib à 2 mg et 4 mg une fois par jour chez les adultes atteints d'alopécie sévère (AA).



Une proportion 'statistiquement significative' de patients traités par baricitinib a atteint le critère d'évaluation principal de la repousse des cheveux dans les deux schémas posologiques à la semaine 36 par rapport aux patients traités par placebo.



L'AA est une maladie auto-immune qui provoque une perte de cheveux inégale sur le cuir chevelu, le visage et parfois sur d'autres zones du corps qui peuvent progresser, et n'a actuellement aucune thérapie approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



'Je suis heureux de voir des résultats aussi positifs de ces essais importants sur le baricitinib offrant une option de traitement potentiellement révolutionnaire pour cette maladie', a déclaré Maryanne Senna, dermatologue et professeure adjointe de dermatologie à la Harvard Medical School.



