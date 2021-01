Lilly and co : Résultats positifs pour une étude dans la Covid

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que son essai de phase III BLAZE-1, évaluant sa combinaison Bamlanivimab-etesevimab dans la Covid-19, a atteint son objectif principal et ses objectifs secondaires clés, 'avec une signification statistique élevée'.



Le laboratoire pharmaceutique indique en effet que cette combinaison a considérablement réduit, à hauteur de 70%, les hospitalisations et les décès liés à la Covid-19 chez les patients à haut risque récemment diagnostiqués avec la maladie.



Elle a également démontré des améliorations statistiquement significatives sur tous les principaux critères d'évaluation secondaires, fournissant des preuves solides que la thérapie a réduit la charge virale et accéléré la résolution des symptômes.



