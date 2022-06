Lilly and co : Résultats positifs pour Trulicity dans le diabète

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé ce week-end qu'un essai de phase III avait montré que Trulicity (dulaglutide), administré aux doses de 0,75 mg et 1,5 mg, avait entraîné des réductions supérieures de l'A1C (une mesure de la gyncémie) à 26 semaines par rapport au placebo chez les jeunes et les adolescents (âges 10 à 17 ans) ayant un diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par un régime alimentaire et une activité physique, avec ou sans metformine et/ou insuline basale.



Parmi les patients traités par Trulicity (données regroupées), 51,5% ont atteint un A1C inférieur à 7% sur la base de l'estimation du schéma thérapeutique.



' Les jeunes et les adolescents ont obtenu des réductions supérieures de l'A1C avec les deux doses de Trulicity par rapport aux participants randomisés dans le groupe placebo. Ces résultats sont particulièrement encourageants car ils témoignent du potentiel de Trulicity pour cette population de patients', a déclaré Silva Arslanian, directrice scientifique et chercheuse principale au sein de l'Hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh.



