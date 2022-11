Lilly and co : Résultats positifs pour Jardiance dans l'IRC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce qu'un essai clinique de phase III a atteint son objectif principal en démontrant un bénéfice rénal et cardiovasculaire significatif de Jardiance (empagliflozine) chez les adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC).



En effet, avec le traitement avec Jardiance, le risque de progression de la maladie rénale ou de décès cardiovasculaire a été significativement réduit de 28% par rapport au placebo.



Ces résultats ont été annoncés aujourd'hui lors de la Kidney Week 2022 de l'American Society of Nephrology (ASN) par le Medical Research Council Population Health Research Unit (MRC PHRU) de l'Université d'Oxford,



' Nous savons qu'il existe un besoin urgent de nouvelles thérapies dont il a été prouvé qu'elles retardent la progression de l'IRC, ce qui peut entraîner la nécessité d'une dialyse ou d'une greffe', a indiqué William Herrington, néphrologue et co-investigateur principal de l'essai.



'Les résultats d'aujourd'hui démontrent que Jardiance peut être bénéfique pour les adultes à risque de progression, y compris ceux avec ou sans diabète, et à travers un large éventail de fonctions rénales ', a-t-il ajouté.



