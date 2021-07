Lilly and co : Résultats positifs dans l'insuffisance cardiaque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce aujourd'hui qu'un essai de phase III a démontré l'efficacité du Jardiance (empagliflozine) dans toutes les formes d'insuffisance cardiaque.



'Avec une approbation, Jardiance deviendrait le premier et le seul traitement cliniquement prouvé à améliorer les résultats pour l'ensemble des patients atteints d'insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection', indique le laboratoire.



Selon le professeur Stefan Anker, cardiologue spécialiste de l'insuffisance cardiaque à la Charité Berlin (Allemagne), ces résultats 'devraient offrir une percée significative en médecine cardiovasculaire et un nouvel espoir pour les personnes atteintes d'HFpEF', la forme d'insuffisance cardiaque la plus difficile à traiter.



Une demande de nouveau médicament supplémentaire (sNDA) a été soumise auprès de la FDA des Etats-Unis pour cette nouvelle indication de Jardiance. Une décision devrait être rendue avant la fin de l'année.



