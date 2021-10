Lilly and co : Résultats encourageants dans le diabète de type 2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que les résultats détaillés d'un essai clinique publiés dans The Lancet ont montré l'efficacité de trois doses de tirzépatide par rapport à l'insuline glargine titrée, chez les adultes atteints de diabète de type 2 avec un risque cardiovasculaire (CV) accru.



À 52 semaines, la dose la plus élevée de tirzépatide a entraîné une réduction de l'A1C (Hémoglobine glyquée) de 2,58% et une réduction du poids corporel de 11,7 kg (-13%) par rapport aux personnes traitées avec l'insuline glargine (réduction de l'A1C de 1,44% et gain de poids de 2,2%).



'Tout au long de l'essai, le tirzépatide a apporté des améliorations importantes des taux de glycémie, une perte de poids significative et des résultats d'innocuité constants chez les adultes atteints de diabète de type 2 et d'un risque cardiovasculaire accru ', constate Jeff Emmick, vice-président du développement de produits chez Eli Lilly.



'Étant donné la nature progressive du diabète de type 2, il est important d'évaluer les résultats d'efficacité positifs que nous avons observés avec le tirzépatide sur de plus longues périodes', a-t-il ajouté.



