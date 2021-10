Lilly and co : Résultats encourageants dans la colite ulcéreuse

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce aujourd'hui qu'une étude de phase II a montré que 75% des patients souffrant de rectocolite hémorragique (CU) modérée à sévère étaient en rémission symptomatique deux ans plus tard, après avoir été traités avec du mirikizumab.



Cette maladie intestinale inflammatoire chronique affecte des millions de personnes et provoque des symptômes pouvant perturber gravement la vie quotidienne, détaille Remo Panaccione, de l'Université de Calgary et auteur principal de cette analyse.



Selon lui, ces résultats 'passionnants' soulignent le potentiel du mirikizumab, avec une rémission symptomatique à long terme de certains des symptômes les plus courants et les plus pénibles comme la fréquence des selles et les saignements rectaux.





