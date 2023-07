Lilly and co : Résultats d'une étude pour l'Alzheimer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a présenté les résultats de l'étude de phase 3 sur le donanemab à la conférence de l'Alzheimer's Association et publiés dans le JAMA.



' Le donanemab a significativement ralenti le déclin cognitif et fonctionnel chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer présentant des symptômes précoces et positifs à l'amyloïde, réduisant ainsi le risque de progression de la maladie. Près de la moitié des participants à un stade précoce de la maladie traités par le donanemab n'ont pas connu de progression clinique après un an ' indique le groupe.



D'autres analyses de sous-populations présentées en direct ont montré que les participants à l'étude au stade le plus précoce de la maladie ont bénéficié d'avantages encore plus importants, avec un ralentissement du déclin de 60 % par rapport au placebo.



'Les résultats positifs de l'étude TRAILBLAZER-ALZ 2 apportent de l'espoir aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ont un besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques. Il s'agit de la première étude de phase 3 portant sur un traitement de fond à reproduire les résultats cliniques positifs observés lors d'une étude précédente', a déclaré Anne White, vice-présidente exécutive d'Eli Lilly and Company et présidente de Lilly Neuroscience.



