Lilly and co : Renforce ses engagements ESG dans le monde

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a présenté sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) récemment mise à jour.



Les domaines prioritaires de l'ESG comprennent l'accès et l'accessibilité financière, la diversité et l'inclusion, l'engagement communautaire, le bien-être des employés, les droits de l'homme, la sécurité des patients, le climat, les déchets, l'eau, la gestion des produits, la gouvernance d'entreprise, l'éthique des affaires et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.



' La durabilité, qui découle directement de notre objectif et de nos valeurs fondamentales, fait partie intégrante de tout ce que nous faisons et nous sommes parfaitement conscients que la façon dont nous travaillons est tout aussi importante que ce que nous faisons ', a déclaré David A. Ricks, Président de Eli Lilly.



