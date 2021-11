Lilly and co : Procédure d'examen prioritaire pour Jardiance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique avoir adressé à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis une demande de nouveau médicament supplémentaire (sNDA) pour Jardiance (empagliflozine).



La FDA a accordé un examen prioritaire sur Jardiance, un traitement permettant potentiellement de réduire le risque de décès et d'hospitalisation des adultes souffrant d'insuffisance cardiaque indépendante de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG).



' Si elle est approuvée, cette thérapie serait la première et la seule à améliorer de manière significative les résultats de soin obtenus dans une population souffrant d'insuffisance cardiaque et dont la fraction d'éjection est préservée ', explique en substance Mohamed Eid, vice-président chez Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals.



En septembre, la FDA avait accordé la désignation Breakthrough Therapy à Jardiance en tant que traitement expérimental pour les adultes atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (HFpEF).



Jardiance est actuellement indiqué pour réduire le risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque et d'une fraction d'éjection réduite.



