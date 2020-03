Lilly and co : Planche sur un traitement du Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé vendredi qu'il avait commencé à développer avec la biotech canadienne AbCellera des anticorps thérapeutiques en vue de découvrir un traitement du Covid-19.



Dans leur communiqué commun, AbCellera explique avoir passé en revue plus de cinq millions de cellules immunitaires d'un patient ayant spontanément guéri du coronavirus, à la recherche de ses anticorps les plus résistants.



Il en est ressorti, d'après AbCellera, l'identification de plus de 500 séquences uniques d'anticorps entièrement humain, dont la société de biotechnologies compte maintenant extraire les plus efficaces dans la neutralisation du virus.



Aux termes de l'accord, AbCellera et Lilly comptent partager équitablement les coûts de développement du produit, après quoi Lilly en assurera la production et la distribution. Aucun calendrier de mise sur le marché n'a en revanche pu être fourni.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LILLY AND CO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok