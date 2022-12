Lilly and co : Objectifs fixés pour 2023

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce se fixer pour l'exercice 2023 les objectifs d'un BPA ajusté (non GAAP) entre 8,10 et 8,30 dollars, et d'un chiffre d'affaires entre 30,3 et 30,8 milliards de dollars, 'tiré par les principaux produits de croissance'.



Il attend ainsi 'une solide performance financière et opérationnelle', avec notamment les lancements potentiels de donanemab, de mirikizumab, de lébrikizumab et de pirtobrutinib, ainsi que les soumissions réglementaires potentielles pour le tirzépatide dans l'obésité.



Le laboratoire pharmaceutique table aussi sur une cinquième augmentation annuelle consécutive de 15% du dividende pour 2023, 'doublant depuis 2018 et soulignant la confiance croissante dans les perspectives de la société'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

