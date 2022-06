Lilly and co : Nouvelles doses commandées contre la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un accord d'achat modifié avec Washington pour fournir 150.000 doses supplémentaires de bébtelovimab, son traitement contre la Covid-19, pour environ 275 millions de dollars, ce qui devrait répondre à la demande actuelle jusqu'à fin août.



'Le bébtelovimab continue de maintenir une activité de neutralisation contre les variantes d'Omicron les plus courantes et à la croissance la plus rapide aux États-Unis, en plus de toutes les variantes connues d'intérêt et de préoccupation', affirme le laboratoire.



La livraison des doses commencera immédiatement et se terminera au plus tard le 5 août, avec un impact sur le BPA estimé à environ 0,08 dollar pour 2022. Une option pour 350.000 doses de plus pourra être exercée au plus tard le 14 septembre.



