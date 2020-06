Lilly and co : Nouvelles données positives sur le psoriasis

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce ce jour qu'un de ses médicaments a montré une efficacité 'robuste et cohérente' chez les patients atteints d'arthrite psoriasique.



Selon les nouveaux résultats d'un nouvel essai, une proportion plus élevée de patients traités par le Tilly a atteint une 'activité pathologique minimale' par rapport au Humira d'AbbVie dans le sous-groupe de monothérapie (49% contre 33%), alors que les taux de réponse étaient similaires.



En outre, plus de patients prenant du Taltz ont atteint le critère principal de réalisation simultanée d'au moins 50% d'amélioration de l'activité de la maladie et de 100% d'amélioration de la zone de psoriasis et de l'indice de gravité à la semaine 52.



Ces résultats seront présentés virtuellement le 5 juin au Congrès européen de rhumatologie.







