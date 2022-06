Lilly and co : Nouvelles données positives sur le lebrikizumab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a présenté aujourd'hui de nouveaux résultats d'essais cliniques de phase 3 montrant que les patients souffrant de dermatite atopique modérée à sévère (DA) traités avec lebrikizumab avaient obtenu une clairance cutanée et un soulagement durable des démangeaisons intenses à un an.



Plus précisément, 79% des patients ayant reçu du lebrikizumab toutes les quatre semaines et 79% des patients ayant reçu du lebrikizumab toutes les deux semaines ont maintenu une amélioration cutanée de 75% ou plus après un an de traitement, par rapport aux patients ayant reçu un placebo.



'Nous pensons que [ces résultats] soutiennent le potentiel du lebrikizumab à devenir un produit biologique de première intention et qu'il pourra aussi faire l'objet de dosages moins fréquents ', analyse Lotus Mallbris, vice-président du développement mondial de l'immunologie et des affaires médicales chez Eli Lilly.



La DA, ou eczéma atopique, est une maladie cutanée chronique, récurrente et hétérogène caractérisée par des démangeaisons intenses, une peau sèche et une inflammation qui peut être présente sur n'importe quelle partie du corps.



Fort de ces nouvelles données, le laboratoire prévoit de soumettre une demande de licence de produits biologiques (BLA) à la Food and Drug Administration (FDA) pour le lebrikizumab dans la DA au cours du second semestre 2022, demande qui sera également soumise 'à d'autres organismes de réglementation dans le monde'.



