Lilly and co : Nouvelle approbation de la FDA pour le Cyramza

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait autorisé la commercialisation de son anticorps anti-angiogénique, Cyramza, dans le traitement de première intention du cancer métastatique non à petites cellules.



L'autorisation accordée au médicament, en combinaison avec l'erlotinib de Roche, concerne les formes de la maladie présentant une anomalie EGFR, avec notamment mutation L858R associée.



Avec ce feu vert, Cyramza bénéficie désormais de six autorisations de mise sur le marché de la part de la FDA, notamment en ce qui concerne les cancers du foie et de l'estomac.



