Lilly and co : Les promesses de l'Olumiant dans l'alopécie

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Incyte ont annoncé aujourd'hui les résultats détaillés de deux essais pivots de phase 3 montrant que l'Olumiant (baricitinib) à dose unique avait permis d'obtenir une repousse significative des cheveux dès 24 semaines chez les adultes atteints d'alopécie sévère.



Dans les deux études, une plus grande proportion de patients prenant Olumiant (4 mg) a obtenu une repousse complète ou une repousse avec des écarts minimes dans la couverture des sourcils et des cils à 36 semaines, par rapport à ceux ayant pris le placebo.



Les résultats vont être présentés virtuellement au 30e congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV), qui se tient jusqu'au 2 octobre.



L'Olumiant a déjà reçu la désignation ' Breakthrough Therapy ' de la FDA pour le traitement de l'alopécie et Eli Lilly prévoit désormais de solliciter la FDA d'ici la fin de l'année afin de lui soumettre une demande de nouveau médicament pour Olumiant, comme traitement de l'alopécie.





