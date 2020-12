Lilly and co : Le titre profite d'une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% profitant de l'analyse positive de Berenberg. Dans une note plus générale sur les principaux laboratoires pharmaceutiques, l'analyste réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Eli Lilly, mais avec un objectif de cours relevé de 144 à 150 dollars.



'L'industrie pharmaceutique et biotechnologique a fourni une réponse rapide à la Covid-19 et nous nous attendons à ce que cela se poursuive jusqu'en 2021 avec les premiers vaccins et traitements qui joueront un rôle important à l'échelle mondiale', juge-t-il.



Le broker précise toutefois que ses meilleurs choix parmi les grandes sociétés pharmaceutiques européennes et américaines sont AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb et Novartis.



