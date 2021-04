Lilly and co : La FDA prolonge l'examen du baricitinib

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Incyte ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait prolongé la période d'examen consacrée à la demande de médicament supplémentaire (sNDA) pour le baricitinib, comme traitement de la dermatite atopique modérée à sévère.



La FDA souhaite en effet prendre le temps d'analyser les données supplémentaires soumises par Eli Lilly en réponse aux récentes demandes d'informations de la FDA.



'Nous restons confiants dans le baricitinib et pensons qu'il a le potentiel d'être une nouvelle option de traitement efficace pour ces patients', a déclaré Ilya Yuffa, vice-président senior et président de Lilly Bio-Medicines.



Ce délai supplémentaire n'affecte pas les prévisions financières précédemment publiées par Lilly pour 2021, précise le laboratoire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.