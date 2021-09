Lilly and co : La FDA étend l'utilisation d'un traitement Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de l'association de bamlanivimab 700 mg et d'etesevimab 1400 mg afin d'y inclure la prophylaxie post-exposition dans le cadre de la prévention de l'infection au Covid.



Ces anticorps neutralisant pourront désormais être utilisés ensemble pour traiter les personnes de 12 ans et plus à haut risque n'ayant pas été complètement vaccinées ou ne pouvant pas développer une réponse immunitaire adéquate et qui ont été exposées ou présentent un fort risque d'exposition au virus.



'Malgré des améliorations très importantes de la santé publique résultant de la vaccination (...) le virus continue d'avoir un impact dévastateur sur les personnes les plus vulnérables ', constate Daniel Skovronsky, président de Lilly Research Laboratories.



' Nous sommes donc ravis que cette mesure nous aide à fournir des thérapies par anticorps en tant que prophylaxie post-exposition pour aider à prévenir la propagation du virus chez certaines des personnes les plus à risque des États-Unis', ajoute-t-il.





