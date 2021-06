Lilly and co : La FDA désigne une thérapie 'révolutionnaire'

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a attribué la désignation de 'Breakthrough Therapy' (thérapie révolutionnaire) au donanemab, la thérapie expérimentale par anticorps d'Eli Lilly destinée à lutter contre la maladie d'Alzheimer (MA).



Cette désignation vise à accélérer le développement et l'examen de médicaments destinés à traiter une maladie grave lorsque des preuves cliniques préliminaires indiquent que le médicament peut démontrer une amélioration substantielle sur un ou plusieurs critères d'évaluation.



La laboratoire précise qu'il a l'intention de soumettre plus tard dans l'année une demande de licence de produits biologiques (BLA) pour le donanemab dans le cadre d'une procédure d'approbation accélérée.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

