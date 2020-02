Lilly and co : La FDA approuve un médicament contre le diabète

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Triicity d'Eli Lilly pour réduire les événements cardiovasculaires chez les adultes avec et sans maladie cardiovasculaire établie, a déclaré lundi le fabricant de médicaments.



Le médicament injectable a été approuvé pour la réduction des événements cardiovasculaires indésirables majeurs chez les adultes atteints de diabète de type 2 qui ont établi une maladie cardiovasculaire ou de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, a-t-il déclaré.



Cette décision fait de Trulicity le premier et le seul médicament contre le diabète de type 2 approuvé pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires pour les populations de prévention primaire et secondaire, a déclaré Lilly.



Plus de 415 millions de personnes souffrent de diabète de type 2 dans le monde, qui est lui-même un facteur de risque cardiovasculaire.



