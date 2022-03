Lilly and co : L'efficacité de Jardiance n'est plus à démontrer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique que le comité indépendant de surveillance des données a recommandé l'arrêt prématuré d'un essai de phase III portant sur Jardiance (empagliflozine) 'en raison de l'efficacité clairement démontrée' du médicament 'chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique'.



Cela fait suite à une évaluation intermédiaire formelle montrant que Jardiance répond aux critères prédéfinis d'efficacité positive, précisent de concert le Medical Research Council (MRC) de l'Université d'Oxford, Boehringer Ingelheim et Eli Lilly.



' Nous sommes ravis que l'essai ait montré que l'empagliflozine était bénéfique chez les patients étudiés dans le cadre de cet essai ', souligne le professeur Richard Haynes, co-chercheur principal de l'étude.



'Nous sommes impatients de partager les résultats détaillés de l'essai plus tard cette année', conclut-il.





