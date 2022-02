Lilly and co : Jardiance approuvé dans l'insuffisance cardiaque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration des Etats-Unis avait approuvé Jardiance (empagliflozine) 10 mg pour réduire le risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque.



' Dans les essais de phase III, l'empagliflozine a montré un bénéfice statistiquement et cliniquement significatif chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque sur tout le spectre de la fraction d'éjection', explique Javed Butler, président du département de médecine de l'Université du Mississippi.



'Cette approbation signifie que Jardiance pourra désormais aider à répondre à un besoin non satisfait important pour les quelque 3 millions d'adultes aux États-Unis avec une fraction d'éjection préservée, une forme d'insuffisance cardiaque qui a des options de traitement très limitées ', a-t-il ajouté en substance.



Affectant plus de 6 millions de personnes aux États-Unis, l'insuffisance cardiaque est l'une des principales causes d'hospitalisation et devient de plus en plus répandue en raison du vieillissement de la population, souligne Eli Lilly.





