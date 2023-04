Lilly and co : Investit 1.6 Md$ dans ses sites dans l'Indiana

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Eli Lilly a annoncé hier qu'elle comptait investir 1.6 milliard de dollars supplémentaires et créer 200 nouveaux emplois sur ses deux nouveaux sites de fabrication au sein du LEAP Innovation Park dans le comté de Boone (Indiana), portant l'engagement total de l'entreprise à 3,7 milliards de dollars et plus à 700 nouveaux emplois.



La société s'est également engagée à verser 15 millions de dollars sur cinq ans à la Fondation Ivy Tech pour financer jusqu'à 1000 bourses d'études pour les personnes intéressées à poursuivre une carrière dans la fabrication pharmaceutique.



Eli Lilly précise que ses engagements au sein du LEAP Innovation Park représentent le plus gros investissement de fabrication sur un seul site de l'histoire de l'entreprise.



Les quelque 200 emplois supplémentaires annoncés aujourd'hui représentent des postes pour des travailleurs hautement qualifiés, tels que des ingénieurs, du personnel d'exploitation et des techniciens de laboratoire, qui utiliseront une technologie de pointe pour créer des médicaments innovants.





