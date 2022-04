Lilly and co : Hausse de 62% du bénéfice net ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly publie un chiffre d'affaires de 7,8 Mds$ au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 15% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est soutenue par une hausse de 20% des volumes et légèrement pénalisée par la baisse des prix (-3%) et des effets de change défavorables (-2%), analyse le laboratoire.



Le bénéfice net ajusté ressort en hausse de 62%, à 2,3 Mds$, soit un BPA ajusté de 2,62$ (contre 1,61$ il y a douze mois).



Pour l'exercice 2022, Eli Lilly anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 28,8 et 29,3 Mds$ (contre de 27,8 à 28,3 Mds$ dans la précédente estimation). Le BPA ajusté 2022 est attendu entre 8,15 à 8,3 $, soit en hausse de 10 à 12% par rapport à 2021.



