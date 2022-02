Lilly and co : Hausse de 20% du bénéfice net ajusté en 2021

(CercleFinance.com) - Eli Lilly publie un chiffre d'affaires de 8 Mds$ au titre du 4e trimestre 2021, en hausse de 8% par rapport au 4e trimestre 2020.



Le laboratoire publie un bénéfice net ajusté trimestriel en hausse de 8%, à 2,26 Mds$, ce qui représente un BPA ajusté de 2,49$.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Eli Lilly enregistre un chiffre d'affaires de 28,3 Mds$ en hausse de 15% par rapport à 2020.



Le bénéfice net ajusté annuel progresse ainsi de 20%, à 7,43 Mds$ en 2021, soit un BPA de 8,16$.



Pour 2022, Eli Lilly cible un chiffre d'affaires compris entre 27,8 et 28,3 Mds$ et un BPA ajusté entre 8,5 et 8,65$.



