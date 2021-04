Lilly and co : Fourchettes cibles annuelles resserrées en baisse

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique anticiper désormais pour 2021 un BPA ajusté entre 7,80 et 8,00 dollars, pour des revenus attendus entre 26,6 et 27,6 milliards, contre des fourchettes cibles précédentes de 7,75-8,40 dollars et 26,5-28 milliards respectivement.



Sur les trois premiers mois de l'année, le laboratoire pharmaceutique a vu son BPA ajusté s'accroitre de 16% à 1,87 dollar, manquant assez nettement les prévisions des analystes, pour des revenus en hausse de 16% à un peu plus de 6,8 milliards.



