Lilly and co : Feu vert US à un traitement contre l'alopécie

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et son partenaire Incyte ont annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé la commercialisation de leur comprimé Olumiant dans le traitement de l'alopécie sévère.



Les deux groupes indiquent que le feu vert de l'autorité sanitaire américaine fait suite à deux études cliniques de Phase 3 ayant montré l'efficacité de leur produit sur quelque 1.200 patients.



L'essai, conduit sur 36 semaines, a montré qu'entre 17% et 22% des patients traités avec une dose de 2-mg/jour retrouvaient plus de 80% de leurs cheveux, un pourcentage qui passe à 32%-35% à la dose de 4-mg par jour, contre 3% à 5% dans le groupe placebo.



Eli Lilly et Incyte soulignent que la dose de référence d'Olumiant est de 2-mg/jour, mais que le traitement peur atteindre 4-mg pour les patients ayant perdu la totalité de leurs cheveux.



