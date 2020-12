Lilly and co : Étude avec UnitedHealth dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce s'associer à UnitedHealth Group pour conduire une étude pragmatique sur son anticorps neutralisant bamlanivimab (LY-CoV555) chez les personnes infectées par la Covid-19 à risque élevé.



bamlanivimab a récemment reçu une autorisation d'utilisation en urgence de la FDA des Etats-Unis pour les patients atteints de Covid-19 modérée à sévère présentant un risque élevé de progression de la maladie vers une forme sévère et/ou d'hospitalisation.



L'essai va évaluer l'efficacité et la sécurité du produit chez les individus correspondants aux critères de cette autorisation. Elle combinera un suivi quotidien des symptômes, ainsi que des services de test au SARS-CoV-2 et d'infusion à domicile.



