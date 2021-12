Lilly and co : Données prometteuses sur le lebrikizumab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce qu'un essai de phase III a permis de mettre en évidence le potentiel du lebrikizumab, un nouvel anticorps monoclonal inhibiteur de l'IL-13, lorsqu'il est associé à des corticostéroïdes topiques (TCS), chez les personnes atteintes de dermatite atopique (DA) modérée à sévère.



A la semaine 16, l'étude a ainsi atteint tous les critères d'évaluation principaux (clarté de la peau et indice de gravité) et secondaires clés (amélioration de la peau, soulagement des démangeaisons et amélioration de l'interférence des démangeaisons sur le sommeil et la qualité de vie).



' Ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle le ciblage de l'IL-13 est essentiel pour traiter la DA et aider à améliorer les résultats pour ces patients', a déclaré en substance Lotus Mallbris, vice-président chez Eli Lilly.



'Nous sommes impatients de continuer à évaluer l'utilité clinique du lebrikizumab dans les études en cours dans l'espoir de mettre ce médicament à la disposition de ceux qui ont encore des besoins non satisfaits', a-t-il conclu.



