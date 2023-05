Lilly and co : Données positives publiées pour la pérésolimab

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique que le New England Journal of Medicine a publié les résultats détaillés de l'étude de phase 2a dans laquelle son pérésolimab a atteint le critère principal d'évaluation de l'efficacité dans la polyarthrite rhumatoïde réfractaire.



'Ces données représentent la première preuve clinique que la stimulation de la voie inhibitrice endogène de PD-1 pourrait être une approche efficace pour traiter les maladies rhumatologiques', souligne le laboratoire pharmaceutique.



Les événements indésirables étaient similaires dans les groupes pérésolimab et placebo. Ces données ont d'abord été présentées sous forme de résumé lors du congrès annuel de l'American College of Rheumatology (ACR) en novembre 2022.



