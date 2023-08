Lilly and co : Données positives en cancer de la thyroïde

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce des premiers résultats positifs pour l'étude LIBRETTO-531, évaluant son Retevmo comme traitement initial pour des patients atteints de cancer médullaire de la thyroïde (CMT) avec mutation du gène RET avancé ou métastatique.



Cet essai ouvert randomisé de phase III a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression, par rapport à cabozantinib et à vandetanib.



Ces données sont fondées sur une analyse intermédiaire menée par un comité indépendant. Les résultats complets de LIBRETTO-531 seront présentés lors d'un prochain congrès médical, soumis à une revue à comité de lecture et discutés avec les autorités sanitaires.



