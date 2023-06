Lilly and co : Des données de phase II positives dans l'obésité

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé lundi soir de nouvelles données de phase II provenant de retatrutide, sa molécule expérimentale étudiée pour le traitement de l'obésité chez l'adulte, des résultats publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM).



Le produit a atteint le critère d'évaluation principal d'efficacité, démontrant une réduction de poids moyenne jusqu'à 17,5% à 24 semaine. Dans un critère secondaire, il a démontré une diminution jusqu'à 24,2% à la fin du traitement de 48 semaines.



Le profil d'innocuité du retatrutide s'est montré similaire à celui d'autres traitements à base d'incrétine. Eli Lilly poursuivra ses recherches sur le produit pour le traitement de l'obésité dans le cadre du programme clinique de phase III TRIUMPH.



