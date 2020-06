Lilly and co : Début d'un essai de phase III contre le Covid

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé jeudi qu'un premier patient avait été recruté dans le cadre d'un programme d'essais cliniques de phase III destiné à évaluer l'efficacité et l'innocuité du baricitinib pour les malades hospitalités atteints du Covid-19.



Le laboratoire américain dit avoir l'intention de recruter 400 patients dans le cadre de cette étude, dont les résultats devraient être connus d'ici quelques mois.



LLilly précise que les tests conduits aux Etats-Unis, en Europe et en Amérique du Sud porteront sur des patients présentant un degré élevé d'inflammation, mais non-ventilés.



Le baricitinib est déjà approuvé dans 70 pays pour le traitement des formes modérée à sévère de la polyarthrite rhumatoïde.



