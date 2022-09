Lilly and co : De nouveaux résultats sur le lebrikizumab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - De nouveaux résultats détaillés des études de monothérapie de phase 3 d'Eli Lilly and Company sur la dermatite atopique (DA) ont montré que le lebrikizumab expérimental a apporté des améliorations robustes et durables chez les patients.



Le lebrikizumab, un inhibiteur puissant et de haute affinité de l'IL-13, a donné des résultats similaires lorsqu'il était administré une fois toutes les quatre semaines ou une fois toutes les deux semaines.



' Ces données aident à approfondir notre compréhension du rôle que le lebrikizumab peut jouer dans le traitement de la dermatite atopique et aideront praticiens pour améliorer les résultats cliniques de leurs patients atteints de cette maladie chronique ', a déclaré Andrew Blauvelt, M.D., dermatologue certifié. , président du centre de recherche médicale de l'Oregon et auteur principal des analyses d'ADvocate.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.