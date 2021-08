Lilly and co : Croissance de 29% du BPA ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Eli Lilly publie au titre du deuxième trimestre 2021 un BPA ajusté en croissance de 29% à 1,87 dollar, pour des revenus en hausse de 23% à un peu plus de 6,7 milliards de dollars (+12% en excluant des effets liés à la pandémie de Covid-19).



Le laboratoire pharmaceutique confirme anticiper pour 2021 un BPA ajusté entre 7,80 et 8,00 dollars, pour des revenus attendus entre 26,8 et 27,4 milliards de dollars, une fourchette-cible resserrée par rapport à 26,6-27,6 milliards précédemment.



