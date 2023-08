Lilly and co : Critère primaire atteint dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé vendredi que son médicament Retevmo avait atteint son critère d'évaluation principal lors d'une étude de phase 3 consacrée au traitement d'une forme du cancer du poumon non à petites cellules.



Le groupe pharmaceutique américain souligne que Retevmo a démontré une amélioration 'significative du point de vue statistique' et 'cliniquement pertinente' en termes de survie sans progression de la maladie.



L'essai clinique visait à comparer l'efficacité de Retevmo face à une chimiothérapie en plus du pemetrexed, avec ou sans pembrolizumab, dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avec fusion du gène RET.



Cette caractéristique apparaît, d'après Lilly, dans 1% à 2% des cas de cancer du poumon non à petites cellules, qui représentent eux-mêmes près de 85% de l'ensemble des cancers bronchiques.



