Lilly and co : Crédit Suisse rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit suisse maintient son opinion Surperformance sur le titre Eli Lilly mais ajuste son objectif de cours de 395$ à 400$, ' principalement en raison de la hausse de Mounjaro et de l'optimisme croissant concernant le donanemab ', explique l'analyste.



Les prévisions de revenus pour 2023 dépendent fortement du succès de Mounjaro rappelle Crédit Suisse. ' Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 31,2 milliards de dollars en 2023, contre 30,1 milliards de dollars pour le consensus. Cette différence est due à Mounjaro, que nous avons augmenté à 3,1 milliards de dollars suite à un audit aux Etats-Unis. '



Alors que l'offre pourrait avoir un impact négatif sur les chiffres trimestriels à court terme, Crédit Suisse estime que, sur l'année, ' l'augmentation de la capacité (doublement d'ici l'année 23) devrait contribuer à atténuer certaines inquiétudes '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.