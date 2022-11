Lilly and co : Credit Suisse initie le suivi à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a initié vendredi la couverture du titre Eli Lilly avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 395 dollars.



Dans une note de recherche, le broker souligne que le groupe pharmaceutique américain a su générer jusqu'ici des performances 'remarquables', en dépit d'un contexte de marché compliqué.



Avec une valorisation boursière qui évolue désormais à des plus hauts historiques (PER de 36,8x à un horizon d'un an), toute la question est de savoir si cette dynamique est appelée à se poursuivre, explique le courtier.



Sur ce point, Credit Suisse se dit 'optimiste', prévoyant une croissance dans le haut des performances du secteur à moyen comme à long terme, un élément important dans un environnement de plus en plus marqué par l'aversion au risque, conclut-il.



