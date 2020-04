Lilly and co : Consensus battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Eli Lilly publie un bénéfice net ajusté (non GAAP) en croissance de 29% à 1,6 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, soit un BPA de 1,75 dollar, dépassant de près d'une trentaine de cents le consensus.



Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis a vu ses revenus s'accroitre de 15% à 5,86 milliards, une progression dopée par la demande liée à la pandémie de coronavirus. Les produits lancés depuis 2014 ont représenté 51% des revenus totaux.



Eli Lilly annonce un ajustement de ses objectifs annuels, attendant qu'un BPA ajusté entre 6,70 et 6,90 dollars (au lieu de 6,70 à 6,80 dollars), pour des revenus toujours anticipés entre 23,7 et 24,2 milliards de dollars.



