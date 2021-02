Lilly and co : Changement de directeur financier

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce la nomination d'Anat Ashkenazi au poste de vice-présidente principale et directrice financière, succédant à Josh Smiley, qui a démissionné de son poste et quittera l'entreprise, en raison d'une 'relation personnelle inappropriée' avec des employés.



Anat Ashkenazi, qui travaille au sein du groupe pharmaceutique d'Indianapolis depuis près de 20 ans, y a récemment occupé le poste de vice-présidente principale, contrôleure et directrice financière de Lilly Research Laboratories depuis 2016.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

